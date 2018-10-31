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Солист Rammstein забрал Лободу из больницы в Москве

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Солист Rammstein забрал Лободу из больницы в Москве

Москва, 31 октября. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн в Москве встретил певицу Светлану Лободу, которую во вторник выписали из больницы после операции на почке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу певицы, Лободу во вторник выписали из больницы. На выписку приехал Линдеманн, который в эти дни в Москве представляет свой камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.

По данным портала Super, после выписки из Боткинской больницы Линдеманн и Лобода отправились в ресторан. Это их первое совместное появление на публике. 

В прошлую среду Лободу госпитализировали прямо с репетиции, когда певица потеряла сознание. В клинике ей провели операцию на почке

В конце мая Лобода стала матерью. Свою дочь она назвала Тильдой, сообщала «Газета.ру». Имя отца официально остается в секрете. Однако в СМИ ходят многочисленные слухи о том, что отцом девочки является фронтмен Rammstein. Слухи активно подогревала сама Лобода, публикуя фотографии Линдеманна на своих страницах в соцсетях. В частности, совместный снимок она сопроводила подписью: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». 

Поп-исполнительница познакомилась с Линдеманном в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. 

Автор: Олеся Волкова
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