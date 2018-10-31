Российские миллионеры держат в банках РФ около трети своих средств ― СМИ

Москва, 31 октября. Российские миллионеры держат в банках на территории России примерно треть своих средств, гласят результаты исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Общий размер финансовых активов российских миллионеров оценивается в 455 миллиардов долларов, из которых 315 миллиардов в настоящее время хранится за рубежом. В то же время, наблюдается отток российского капитала на родину – 2018 году примерно 5% этих средств были переведены в российские банки.

Исследование компании было проведено на основе данных об 30 тысяч россиян, обладающих капиталом минимум в 1 миллион долларов в деньгах и ценных бумагах. Отмечается, что объем средств в российских банках с каждым годом растет. Так, в конце 2017 года в сфере Private Banking размещались 7 триллионов рублей, в первом полугодии 2018 года – 7,72 триллионов рублей, а в конце года ожидается не менее 8,67 триллионов рублей.