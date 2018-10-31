Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом минских соглашений

ООН, 31 октября. Евросоюз и США несут ответственность за то, что украинские власти не выполняют минские договоренности, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.

«В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США, — обратился Небензя к коллегам.

При этом он обратил внимание на то, что Евросоюз и Штаты неоднократно указывали России, что санкции будут сняты при выполнении минских договоренностей. Поскольку, по его словам, соглашения не выполняет киевская власть, подобная позиция ЕС и США «означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, на заседании во вторник Небензя процитировал строчку из стихотворения Александра Пушкина, обращаясь к западным странам, поддержавшим государственный переворот на Украине в 2014 году.

Кроме того, постпред РФ обратил внимание на то, что украинская сторона может быть причастна к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Как сообщала «Газета.ру», по словам дипломата, это было сделано для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Донбассе.