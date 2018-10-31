Канада намерена сдерживать «российскую угрозу» в Арктике британскими фрегатами ― СМИ

Оттава, 31 октября. Канада намерена приобрести британские фрегаты «Тип 26», предназначенные для борьбы с подводными лодками. По мнению издания Defense News, таким образом, Канада намерена противостоять «российской угрозе» в арктическом регионе.

Постройка кораблей данного типа была начата в Великобритании прошлым летом, что может привести к росту стоимости кораблей и задержкам с их поставками.

«Для канадцев оружие для борьбы с субмаринами — очень важный вопрос. Если вас беспокоят русские подводные лодки и угроза с воздуха, тогда «Тип 26» — подходящее решение», — заявил аналитик Центра Стратегических и Бюджетных оценок Брайан Кларк.

Как отметили западные военные аналитики, в последние 15 лет страны Запада активно вкладывались преимущественно в развитие противовоздушной обороны, однако сейчас стало понятно, что ими была недооценена угроза, исходящая от подводных лодок.

Всего Канада намерена приобрести 15 фрегатов. Общая сумма сделки составит 60 миллиардов долларов.

Отметим, что ранее также сообщалось о планах стран-членов НАТО заняться разработкой беспилотных морских систем, которые будут бороться с подводными лодками потенциального противника.

Напомним, что в октябре начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри обвинил российские военные корабли и самолеты в «попытках спровоцировать» британские и голландские силы в ходе учений в Арктике. Он заявил, что российских кораблей стало намного больше, чем раньше, а самолеты летают очень близко от сил НАТО на учениях.