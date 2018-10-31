В Совбезе ООН заявили, что не признают результаты выборов в Донбассе

Нью-Йорк, 31 октября. Члены Совета безопасности ООН призвали Россию остановить выборы в Донбассе, заявив, что не признают их результаты.

Члены Совбеза ООН, среди которых Великобритания, Франция, Швеция, Польша, Нидерланды, а также примкнувшие к ним Германия, Бельгия и Италия призвали РФ остановить подготовку к выборам в Донбассе, заявляя, что не признают законными их результаты.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс от лица своих коллег по Совету безопасности призвала мировое сообщество объединиться в противодействии этим «незаконным выборам»

«Мы убеждены в том, что мирное урегулирование конфликта возможно. Только прогресс на дипломатическом фронте приведет нас к тому, что законные и заслуживающие доверия выборы могут быть проведены на востоке Украины в соответствии с соглашениями в Минске», — заявила Пирс.

Напомним, внеочередное заседание Совбеза ООН, посвященное выборам в Донбассе началось вечером во вторник, 30 октября, и имеет, по требованию России, открытый характер.

Выборы в ДНР и ЛНР назначены на 11 ноября, в Москве их считают необходимой и не противоречащей минским соглашениям мерой. Решение об их проведении было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко. Ранее заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева отметила, что выборы, к которым готовятся в республике, полностью соответствуют международному праву.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обсуждение в ООН выборов в ДНР и ЛНР без представителей этих республик является некорректным и необъективным.