Киев, 31 октября. Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что в случае прихода к власти будет добиваться компенсации от России за «агрессию» и «причиненный вред», назвав в качестве примера для подражания компенсацию за вторжение Ирака в Кувейт.

В своем заявлении украинский политик заявила, что в случае прихода к власти она намерена провести «тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда» и добиться от РФ выплаты «компенсации» за якобы причиненный вред. По ее словам, если каждый пострадавший от так называемой «российской агрессии» подаст иск в ЕСПЧ, то общая сумма претензий превысит 100 млрд евро.

«Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации, ― $462 млрд. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена», ― заявила она.

Среди других предвыборных обещаний Тимошенко – проведение национального референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, по итогам котором в конституции страны должны будет закреплен курс Украины на интеграцию в Североатлантический альянс. Она указала, что в украинском обществе до сих пор наблюдается раскол по этому вопросу. Также Тимошенко заявила, что Украина допустила ошибку 27 лет назад, отказавшись от статуса ядерной державы.

«Нам бы дали такую ​​гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членом НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов», — приводит слова Тимошенко RT.

Отметим, что на территории России решения ЕСПЧ не имеют приоритета над основным законом РФ. Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Тимошенко утверждала, что на «компенсацию» смогут претендовать пострадавшие в Донбассе военные, семьи погибших и переселенцы.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. После государственного переворота в Киеве, Луганская и Донецкие народные республики объявили о своей независимости, после чего Украина начала военную операцию в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москвы во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако российская сторона каждый раз опровергала эти обвинения, напоминая, что не принимает участия в гражданском конфликте на юго-востоке Украины.