ООН, 31 октября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в завершении своей речи на заседании Совета Безопасности ООН процитировал строчку из стихотворения Александра Пушкина в ответ на поддержку Западом госпереворота на Украине.

«Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Это про вас, господа», — обратился Небензя к представителям западных стран.

Выступая перед членами Совбеза ООН, Небензя осудил западные страны, которые поддерживают киевские власти и произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине, передает «Газета.ру». При этом он обратил внимание собравшихся, что русофобия вышла на уровень госидеологии и ущемлении прав неукраинского населения страны.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, в своей речи Небензя также сообщил, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко может быть причастна украинская сторона. По его словам, целью убийства стала попытка дестабилизировать ситуацию в регионе.

О политике русофобии в США во вторник также говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, «этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию».

При этом он обратил внимание на то, что простым жителям Штатов эта русофобия не нужна.

Ранее вопрос «культурной русофобии» на Украине поднимал российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал результаты опроса украинцев, согласно которым украинцы выступают против запрета российских телеканалов и артистов на Украине, сообщали «Известия». По словам сенатора, это говорит о том, что антироссийская политика украинских властей не находит поддержку большинства жителей страны.