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«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 

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«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 
Москва, 30 октября. Российские пользователи Сети поспорили с экспертами американской неправительственной организации Consumer Reports, составившими ранее рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Среди европейских марок в пятерке лучших, по мнению экспертов, оказались Audi, BMW, MINI, Porsche, Volkswagen.

В рамках исследования эксперты опросили порядка полумиллиона автомобилистов. По итогам голосования в лидеры выбились среди азиатских производителей: модели марок Lexus, Toyota и Mazda, среди американских — Ford Taurus, Buick Enclave, Lincoln Continental. 

Европейцы отдали свои голоса Audi Q5, BMW X3 и Mini Cooper. Как сообщает RT, самыми ненадежными оказались Tesla, Cadillac и Volvo.

«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 

Пользователи соцсетей во многом не согласились с американскими экспертами. Некоторые обратили внимание на то, что составление подобного рейтинга на основе оценок простых автовладельцев вряд ли можно назвать авторитетным.

«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 
«Ну, мне особенно понравилось, что «Лексус» отметили. Спасибо, родимые! Полагаю, эта инфа для многих россиян стала полной неожиданностью и приятным сюрпризом — сразу «ломанулись» затариться именно этой авто… :)))», — комментирует новость на сайте RT пользователь под ником @sergeis.

«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 
«А вольво то как скатились», — переживает @evaural74.

Некоторые пользователи Twitter также высказали свои сомнения в надежности рейтинга.

«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 

«Самая надежная, это вольво-240», — поспорил с экспертами @Bruzzga.

«Да вроде самые безопасные были Вольво (особенно Х60 и Х90), но никак не японская малолитражка», — считает Антон Иванов.

«Toyota и Suzuki», — коротко констатировал @Petro50.

Автор: Олеся Волкова
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