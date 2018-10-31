«Что-то сомневаюсь я в оценке»: россияне поспорили с экспертами, назвавшими самые надежные авто в мире 



Москва, 30 октября. Российские пользователи Сети поспорили с экспертами американской неправительственной организации Consumer Reports, составившими ранее рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Среди европейских марок в пятерке лучших, по мнению экспертов, оказались Audi, BMW, MINI, Porsche, Volkswagen.

В рамках исследования эксперты опросили порядка полумиллиона автомобилистов. По итогам голосования в лидеры выбились среди азиатских производителей: модели марок Lexus, Toyota и Mazda, среди американских — Ford Taurus, Buick Enclave, Lincoln Continental.

Европейцы отдали свои голоса Audi Q5, BMW X3 и Mini Cooper. Как сообщает RT, самыми ненадежными оказались Tesla, Cadillac и Volvo.

Пользователи соцсетей во многом не согласились с американскими экспертами. Некоторые обратили внимание на то, что составление подобного рейтинга на основе оценок простых автовладельцев вряд ли можно назвать авторитетным.



«Ну, мне особенно понравилось, что «Лексус» отметили. Спасибо, родимые! Полагаю, эта инфа для многих россиян стала полной неожиданностью и приятным сюрпризом — сразу «ломанулись» затариться именно этой авто… :)))», — комментирует новость на сайте RT пользователь под ником @sergeis.



«А вольво то как скатились», — переживает @evaural74.

Некоторые пользователи Twitter также высказали свои сомнения в надежности рейтинга.

«Самая надежная, это вольво-240», — поспорил с экспертами @Bruzzga.

«Да вроде самые безопасные были Вольво (особенно Х60 и Х90), но никак не японская малолитражка», — считает Антон Иванов.

«Toyota и Suzuki», — коротко констатировал @Petro50.