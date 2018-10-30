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Канадка нашла своего похищенного сына спустя 31 год

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Канадка нашла своего похищенного сына спустя 31 год

Оттава, 30 октября. Жительница Канады Линетт Манн-Льюис нашла своего похищенного сына спустя 31 год. Об этом сообщает новостной портал Global News.

Отец ребенка Алан Манн-младший похитил сына в 1987 году, когда тому было два года. Он использовал поддельные документы, чтобы переехать в США, а ребенку заявил, что его мать скончалась.

Обман был раскрыт, когда Манну-младшему в США предъявили обвинения в серии нарушений федерального законодательства. Он был опознан системой распознавания лиц, которая узнала в нем отца пропавшего канадского ребенка.

В ближайшее время он будет экстрадирован в Канаду, где его ждет обвинение в похищении ребенка.

Мать похищенного, Линетт Манн-Льюис уже встретилась со своим сыном. Она призналась, что особенно тяжелыми были первые несколько часов перед встречей. Кроме того, она рассказала, что ради сына она отступила от своих вегетарианских убеждений и приготовила сыну курицу.

Автор: Антон Зарубин
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