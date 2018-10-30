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Небензя заявил о причастности Украины к убийству Захарченко

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Небензя заявил о причастности Украины к убийству Захарченко

Нью-Йорк, 30 октября. У России есть веские основания предполагать, что к убийству руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Убийство (главы ДНР Александра Захарченко ― прим.ФАН​​​.) было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона», ― заявил Небензя на заседании Совбеза.

Напомним, что руководитель ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Кроме него, скончался его охранник, а также получил тяжелые ранения министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Власти ДНР признали данный инцидент терактом.

Автор: Антон Зарубин
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