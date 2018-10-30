Дания отозвала посла из Тегерана после обвинений в адрес иранских спецслужб

Копенгаген, 30 октября. Дания отозвала своего посла из Тегерана после озвученных обвинений, связанных с работой иранских спецслужб на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Как сообщает газета Politiken, Самуэльсен назвал данное решение «сильным и необычным дипломатическим шагом».

Ранее глава датской Службы разведки и безопасности заявил, что иранская спецслужба готовила на территории страны убийство лидера местного отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA). Ранее правительство Ирана внесло эту организацию в список террористов.

Как пишет агентство IRNA, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отверг заявления Копенгагена, назвав их враждебными.