Пушилин назвал некорректным обсуждение в ООН предстоящих в Донбассе выборов

Донецк, 30 октября. Обсуждение предстоящих в Донбассе выборов, проходящее без участия представителей ДНР и ЛНР, является некорректным и необъективным. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Позицию Пушилина поддержал исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, заявив об абсурдности обсуждения темы выборов в Донбассе в ООН в отсутствии представителей народных республик.

«На состоявшемся заседании Совбеза ООН его участники обсудили легитимность проведения выборов в Донбассе. При этом пригласить для диалога представителей республик Донбасса никто не удосужился. Тем самым мы в очередной раз наблюдаем лицемерную позицию Запада «решать за других», ― цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Напомним, что заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет поднят вопрос намеченных на 11 ноября выборов в Донбассе, началось в этот вторник в 22.00 по московскому времени. Инициаторами данного заседания стали США, а также Великобритании, Франции, Швеции, Нидерландов и Польши. Российская сторона добилась, чтобы заседание носило открытый характер.