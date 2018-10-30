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Новые штрафы и регламенты начнут действовать в России с 1 ноября

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Новые штрафы и регламенты начнут действовать в России с 1 ноября

Москва, 30 октября. Оформить полис обязательного медицинского страхования в России в этом году будет возможно лишь до 1 ноября; после этого срока выдача документа будет приостановлена до следующего года. Об этом сообщает газета «Известия».

Выдача новых полисов начнется лишь в январе 2019 года. Старые полисы являются бессрочными и продолжат действовать на территории России.

Кроме того, с ноября 2018 года москвичам, не оформившим ОСАГО, будут грозить штрафы. Действующие сейчас камеры, используя базы данных будут опознавать на дорогах машины, на которые не была оформлена страховка. Сообщается, что примерно 6% автомобилистов в Москве до сих пор не оформили ОСАГО. Отмечается, что в ближайшее время практика штрафа за отсутствие страховки будет распространена на все российские регионы.

Также с 11 ноября начнет действовать запрет на использование «летней» резины в зимнее время года. Помимо этого, с 1 ноября владельцев земельных участков в Подмосковье начнут штрафовать за растущий на их территории борщевик.

 

Автор: Антон Зарубин
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