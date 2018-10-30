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Независимую нефтегазовую компанию заподозрили в недобросовестной конкуренции

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Независимую нефтегазовую компанию заподозрили в недобросовестной конкуренции

Москва, 30 октября. В отношении Независимой нефтегазовой компании (ННК) было возбуждено дело в связи с дискриминационной политикой в отношении независимых АЗС. Об этом сообщает заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю Анатолий Голомолзин.

По его словам, территориальное управление ФАС на Камчатке уже выносило предупреждение ННК в связи с ее политикой по отношению к независимым АЗС.

«То, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции», ― заявил он.

Голомолзин сообщил, что по данным ФАС в октябре был зафиксирован рост цен на топливо, включая дизель. В первую очередь это касается регионов Дальнего Востока, где ФАС уже выносила предупреждения в связи с недобросовестным ценообразованием на топливо.

Автор: Антон Зарубин
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