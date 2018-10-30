Распыление сульфатных аэрозолей для охлаждения Земли не остановит глобальное потепление

Колорадо, 30 октября. Распыление сульфатных аэрозолей в стратосфере Земли, которые должны охлаждать планету в целях борьбы с глобальным потеплением, может негативно сказаться на климате. Об этом заявили эксперты из Национального центра атмосферных исследований США.

Некоторые ученые считают, что для борьбы с глобальным потеплением нужно распылять в стратосфере аэрозоли, содержащие соединения серы. Они должны снизить количество солнечного света, которое попадает на поверхность Земли, чтобы уменьшить рост средней температуры.

Американские ученые Национального центра атмосферных исследований смоделировали распыление аэрозолей в стратосфере в обоих полушариях. Результаты исследования показали, что в период с 2020 по 2099 года «стратосферная вуаль» действительно снизит глобальное потепление, однако вместе с этим повысится плотность и соленость воды на севере Атлантики.

Из-за уменьшения количества осадков нагрев океана продолжится, несмотря на замедление потепления на суше. Это приведет к повышению уровня мирового океана и ускорит таяние ледников, публикует результаты исследования журнал Nature Geoscience.

Таким образом сульфатные аэрозоли не смогут остановить глобальное потепление, а лишь замедлить его, подчеркнули исследователи.