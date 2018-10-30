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«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» Lada Vesta SW Sport в кузове универсал

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«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» Lada Vesta SW Sport в кузове универсал

Тольятти, 30 октября. «АвтоВАЗ» сертифицировал спортивный универсал Lada Vesta SW Sport: автомобиль вписан в расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое вступило в силу 25 октября и имеется в базе данных Росстандарта.

«АвтоВАЗ» официально не сообщал о готовности к выпуску «заряженного» универсала Lada Vesta. Ранее о модели можно было судить только по «шпионским» фотографиям, появлявшимся в соцсетях.

Согласно опубликованному документу, в автомобиле имеется система контроля устойчивости, система вызова экстренных служб, кондиционер, система помощи при парковке, система дистанционного запуска двигателя, боковые подушки безопасности и другое.

Модели оснащаются 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., имеют увеличенную переднюю колею и уменьшенную высоту. Что интересно, согласно ОТТС, оба автомобиля лишены права буксировать прицепы.

В «АвтоВАЗе» появляющуюся информацию о новинке пока не комментируют.

Sport — флагманская модель семейства Vesta. Ранее автоэксперты портала «Известия» «опробовали машину в деле». Предполагаемая стоимость модели пока неизвестна. В компании ранее оговорились, что она будет «до одного миллиона рублей».

Автор: Олеся Волкова
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