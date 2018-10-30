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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Латакия и Хама 

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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Латакия и Хама 

Дамаск, 30 октября. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Латакия и Хама в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают игнорировать введенный на всей территории Сирии режим прекращения боевых действий.

За минувшие сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Телль-Баззам и Маан в провинции Хама, а также населенного пункта Икко провинции Латакия.

Центр по примирению призвал командиров НВФ отказаться от провокаций.

Отметим, 27 октября в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит по Сирии, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Как сообщали «Известия», стороны вновь подтвердили безальтернативность урегулирования сирийского кризиса политическим путем на основе резолюции Совбеза ООН № 2254.

Автор: Олеся Волкова
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