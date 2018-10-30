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Сирия: российские военные передали 900 продуктовых наборов жителям провинций Хама и Дейр-эз-Зор

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Сирия: российские военные передали 900 продуктовых наборов жителям провинций Хама и Дейр-эз-Зор

Дамаск, 30 октября. Российские военные передали жителям сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Хама 900 продуктовых наборов. Об этом рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, российские военные провели две гуманитарные акции за прошедшие сутки. Жители населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор и Эль-Хашимия провинции Хама получили 900 продуктовых наборов. Общий вес гуманитарной помощи составил 3,9 тонны.

Также российский Центр по примирению враждующих сторон раздал свежий хлеб жителям одного из районов города Алеппо.

Савченко подчеркнул, что всего российская сторона провела 1976 гуманитарных акций с начал процесса урегулирования конфликта.

Автор: Денис Коробейников
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