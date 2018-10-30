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Несколько сотен люксовых Maserati уничтожены огнем в итальянском порту

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Несколько сотен люксовых Maserati уничтожены огнем в итальянском порту

Рим, 30 октября. Из-за наводнения в порту итальянской Савоны произошел пожар, который уничтожил несколько сотен автомобилей Maserati. Об этом сообщает пресс-служба управления сети портов Генуи, объединяющего несколько соседних городов.

Наводнение привело к затоплению двух автомобильных стоянок. Из-за короткого замыкания произошел взрыв аккумуляторных батарей. Начался пожар, справиться с которым удалось только утром во вторник.

В сообщении управления уточняется, что пожар уничтожил несколько сотен автомобилей Maserati, которые должны были пойти на экспорт в страны Ближнего востока.

Кроме Maserati также пострадали грузовики и другие легковые машины классом ниже. По данным местных СМИ, речь идет о нескольких тысячах машин. По официальным данным, огонь уничтожил 150 автомобилей.

Во многих районах Италии в минувшие выходные резко ухудшилась погода. Высший уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. На данный момент известно о гибели 11 человек из-за разбушевавшейся стихии.

 

Автор: Олеся Волкова
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