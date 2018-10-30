Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Черкасского
Киев, 30 октября. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Давида Черкасского.
Ранее стало известно, что в Киеве умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Давиду Черкасскому было 86 лет. В начале сентября он перенес инсульт и с тех пор оставался в больнице.
«Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Украины, академик Академии телевидения, заслуженный артист Украины, талантливый мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Именно он подарил нам анимации «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ». Скорбим вместе с родными», — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.
Пішов з життя заслужений діяч мистецтв України, академік Академії телебачення, заслужний артист України, талановитий мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 октября 2018 г.
Саме він подарував нам анімації "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів".
Сумуємо разом із рідними pic.twitter.com/woL7whuz0W
Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, в которых использовал метод комбинированной съемки, совмещая анимацию и игровые съемки. Так, в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» вместо нарисованного моря была использована видеозапись морских волн.