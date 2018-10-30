В ДНР объяснили слова Тимошенко о компенсации «за потерю» Крыма и Донбасса

Донецк, 30 октября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после победы на выборах президента Украины добьется от России «компенсации убытков за утрату» Крыма и Донбасса. Такое заявление необходимо экс-премьеру Украины для повышения рейтинга, считает депутат народного совета ДНР Марина Жейнова.

По ее словам, Тимошенко понимает, что ее желание не будет реализовано. Она не собирается ничего делать для этого самолично, заявила Жейнова.

Депутат народного совета ДНР подчеркнула, что Тимошенко хочет заручиться поддержкой жителей Донбасса, которые разочаровались в политике Киева.

Напомним, что лидер партии «Батькивщина» заявила, что сможет получить от России 100 миллиардов евро «за утрату» Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума, который прошел в марте 2014 года. 96,77 жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей, «временно оккупированной территорией». В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.