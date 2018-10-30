Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике

Рейкьявик, 30 октября. Шесть тысяч американских солдат, остановившихся в Рейкьявике перед учениями НАТО, выпили все пиво в исландской столице. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Как сообщается, после того, как военнослужащие США провели в городе выходные, в местных барах закончилось пиво. Отмечается, что владельцам этих заведений пришлось срочно обращаться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка. Больше всего американцам понравился местный лагер, в частности – сорт Gull.

Напомним, что с 25 октября по 7 ноября в Норвегии проходят учения НАТО Trident Juncture. Эти маневры являются самыми крупными с момента распада Советского Союза. В учения приняли участие около 50 тысяч солдат из 29 стран-членов блока, а также из Норвегии и Финляндии.

МИД РФ назвал участие в данных маневрах Швеции и Финляндии попыткой втянуть эти страны в политику НАТО, направленную на деградацию ситуации в регионе.