Советский образец лунного грунта выставят на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 30 октября. Частицы лунного грунта, которые были доставлены на Землю в 1970 году советской автоматической станцией «Луна-16», будут выставлены на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом сообщила представитель аукционного дома Sotheby's Халли Фрир.

Частицы лунного грунта представляют собой три крупинки, размер которых не превышает двух миллиметров. Лунный грунт помешен в металлический футляр с увеличительным стеклом и табличкой на русском языке «Частицы грунта «Луны-16».

«Этот образец принадлежал Нине Ивановне Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Павловича Королева. Он был вручен ей в качестве признания заслуг ее супруга в реализации космической программы», — рассказал Фрир в комментарии ТАСС.

Она также добавила, что в 1993 году Королева продала частицы лунного грунта на аукционе Sotheby’s за 442,5 тысячи долларов. Лунный грунт приобрел коллекционер из США, который пожелал остаться неизвестным. Теперь коллекционер намерен продать частицы лунного грунта. По оценкам экспертов Sotheby’s, образец лунного грунта может принести владельцу от 700 тысяч долларов до $1 миллиона.