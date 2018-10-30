Киев, 30 октября. Газовый монополист Украины — компания «Нафтогаз» назвала стоимость природного газа для населения, которая будет действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, конечная цена для населения составит 8 548 гривен (303, 43 доллара), а для предприятий ТКЭ — 8 361 гривен (296, 97 долларов) за тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что цена на газ является окончательной.

Отметим, что цена на голубое топливо на Украине будет продолжать повышаться. Так, к январю 2020 году за тысячу кубометров нужно будет заплатить 436 долларов (28,6 тысяч рублей).

Напомним, что увеличение цены на газ являлось одним из условий предоставления финансовой помощи Киеву от МВФ. После решения правительства о повышении цены экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала населения выходить на митинги протеста. В правительстве подчеркнули, что люди имеют право протестовать и выражать свою позицию.