Через айсберги на веслах: новая кругосветка Федора Конюхова. ФАН-ТВ

Федор Конюхов отправляется за новым рекордом. В этот раз путешественник идет в одиночное кругосветное путешествие на весельной лодке. Ему предстоит пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн, но маршрут пришлось разбить на три этапа. В Южном океане большая вероятность встретить айсберги, а в зимний сезон пройти через него на лодке не получится и вовсе. Поэтому маршрут разбит, исходя из сезона в южном полушарии: ноябрь 2018 – старт из Новой Зеландии (порт Dunedin) до мыса Горн (Чили). Декабрь 2019 – Чили (мыс Горн) – Австралия (мыс Люин). Декабрь 2020 – Австралия – Новая Зеландия. На старт первого сезона Федор Конюхов отправится 3 ноября в Новую Зеландию, а планируемая дата старта – 15 ноября. Об этом Федор Конюхов и его команда рассказали на пресс-конференции, посвященной скорому старту нового кругосветного путешествия.

«Первое свое плавание я совершил в 15 лет на весельной лодке через Азовское море, потом через Атлантический океан в 2002 году. В 2014 переплыл Тихий океан с востока на запад, сейчас приняли попытку, чтобы пройти южным маршрутом из Новой Зеландии через мыс Горн» – рассказывает Федор Конюхов, советский и российский путешественник, писатель, художник.

На подготовку Федор Конюхов и его команда потратили 17 месяцев. За эту экспедицию путешественник преодолеет 27 000 километров. Чтобы уложиться в срок Конюхову каждый день нужно проходить примерно по 111 километров и совершать 24 000 гребков в день, для этого потребуется употреблять 6000 калорий ежедневно, для Конюхова уже разработаны сублимированные продукты нужной калорийности. 110 дней – продолжительность каждого этапа, в первый нужно будет пройти 9000 километров. Всю экспедицию Федор Конюхов будет находиться в весельной лодке, ее длина 9 метров. На подобных лодках ему уже приходилось совершать свои путешествия, например, пересекать Тихий океан. Многие свои «транспорты» и реквизиты из путешествий Федор Конюхов хранит в своей мастерской. Именно в мастерской путешественник находит в себе силы на новые рекорды и подвиги.

«В экспедиции нет ни дня, ни ночи, ни времени, там все меняется, и на веслах нужно быть все время, потому что есть течение, есть ветер и есть расстояние. Экспедиция – это самодисциплина очень большая, потому что у меня есть только летнее время. Я иду вдоль Антарктиды. Если попаду в зимнее время, то там будут льды, а летнее время – это айсберги, ураганы и ветра, но льдов не будет. Мне надо в день проходить 60 миль, каждый день я должен проходить 111 километров. Также мне надо совершить 24 000 гребков. В среднем 16–17 часов я должен ежедневно быть на веслах, а остальное время уходит на сон, еду, поговорить по телефону, сделать зарисовки. Самое сложное то, что лодка будет катиться по волнам, и если я попаду в ураган, здесь надо удержаться. Застегиваюсь и лежу как будто в гамаке, и когда лодка переворачивается, я лежу внутри с каской на голове. Налокотники, наколенники, чтобы не побило меня в этой центрифуге, как в стиральной машине», – объясняет Федор Конюхов, советский и российский путешественник, писатель, художник.

Старые версии весельных лодок Конюхова похожи на новую, но без усовершенствований не обошлось. Название новой лодки – «Акрос», ее носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там будут храниться продукты и оборудование. Также есть отсек для отдыха, рубка, камбуз. В лодке можно не только сидеть, но и лежать. Следить за этим кругосветным путешествием с замиранием сердца будут миллионы людей с разных уголков планеты.

«Я был еще молодым человеком, как только узнал про первые его переходы, всегда следил за ним. А познакомились мы пару лет назад совершенно случайно. Я был в восторге, и сейчас мы очень плотно общаемся. Я его очень люблю и как художника, и как человека. Он для меня очень близкий и родной человек. Буду наслаждаться, волноваться за нашего великого путешественника, художника, исследователя и человека, который исследует человека», – рассказывает Владимир Машков, народный артист Российской Федерации.

Путешествие, за которым будут следить все, конечно же, не обойдется без нового достижения. Конюхов планирует установить мировой рекорд – пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке – этого еще никто не делал. На данный момент путешественником установлено уже 20 рекордов, останавливаться он не собирается и уже имеет большие планы – будущие рекорды расписаны по годам. Знаменитый ответ Федора Конюхова на вопрос: «А зачем вы все делаете?» – А чего дома сидеть?» – можно дополнить еще одной фразой: «Мне надо вернуться в марте месяце, потому что я улечу в стратосферу». Вот такая насыщенная жизнь – даже во время большой экспедицией, в перерывах между этапами Конюхов идет на новые рекорды.