Шнурова внесли в список кандидатов для присвоения имени аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, 30 октября. Российский музыкант Сергей Шнуров был внесен в лонг-лист имен, которые могут дополнить название петербургского аэропорта «Пулково». Всего к составленному ранее списку добавили еще одиннадцать имен.

Во втором этапе конкурса «Великие имена России» приняли участие около 90 тысяч человек, которые предложили множество имен выдающихся соотечественников для российских аэропортов. 11 предложенных имен набрали более 500 голосов и были добавлены к региональным спискам, которые ранее подготовили общественные палаты.

«Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге», ― процитировал Шнуров в своем Instagram сообщение с официального сайта голосования.

Отмечается, что наибольшую активность при голосовании проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока и Горно-Алтайска