Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Москва вошла в топ-20 городов с самым дорогим элитным жильем

100
0 Оставить комментарий

Москва вошла в топ-20 городов с самым дорогим элитным жильем

Москва, 30 октября. Москва вошла в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. Такой результат показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Российская столица попала на 13-е место в этом списке. Все города оценивались по площади элитного жилья, которую можно приобрести за миллион долларов. В Москве в первой половине этого года на эту сумму можно купить 83 квадратных метра. Самое дорогое жилье в Москве на Патриарших прудах, а дешевле всего элитное жилье на Сретенке.

Москва вошла в топ-20 городов с самым дорогим элитным жильем

В списке городов с самым дорогим жильем лидирует Монако — за миллион долларов там можно приобрести лишь 16 квадратных метров. Второе место досталось Гонконгу — 22 квадратных метра. Тройку лидеров замыкает Лондон — 29 квадратный метров.

В конце списка оказались Майами, Мадрид и Дубай. В этих городах можно приобрести более 100 квадратных метров элитного жилья на обусловленную сумму.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое