Москва вошла в топ-20 городов с самым дорогим элитным жильем

Москва, 30 октября. Москва вошла в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. Такой результат показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Российская столица попала на 13-е место в этом списке. Все города оценивались по площади элитного жилья, которую можно приобрести за миллион долларов. В Москве в первой половине этого года на эту сумму можно купить 83 квадратных метра. Самое дорогое жилье в Москве на Патриарших прудах, а дешевле всего элитное жилье на Сретенке.

В списке городов с самым дорогим жильем лидирует Монако — за миллион долларов там можно приобрести лишь 16 квадратных метров. Второе место досталось Гонконгу — 22 квадратных метра. Тройку лидеров замыкает Лондон — 29 квадратный метров.

В конце списка оказались Майами, Мадрид и Дубай. В этих городах можно приобрести более 100 квадратных метров элитного жилья на обусловленную сумму.