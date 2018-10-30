Скончался «говорящий» кот из Перми, ставший интернет-мемом

Пермь, 30 октября. В Перми скончался кот Маркиз, прославившийся в Интернете как NONONO Cat. Об этом сообщает местное издание 59.ru.

О смерти кота случайно узнал местный журналист, которого подвозил таксист, оказавшийся владельцем знаменитого домашнего животного. В подтверждение своих слов, он показал журналисту фотографии кота в домашней обстановке.

По его словам, кот не дожил двух месяцев до своего шестнадцатилетия. У него начался ряд возрастных проблем, стали отказывать почки и печень. Хозяева приняли решение усыпить кота.

Маркиз получил известность после видеоролика, на котором он как будто бы говорит «no-no-no» («нет-нет-нет», ― англ.). Данное видео собрало на YouTube более 12 миллионов просмотров.