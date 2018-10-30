Момент взрыва на Северо-Хохряковском месторождении попал на видео

Югра, 30 октября. Во время работы на Северо-Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

По предварительной версии, причиной инцидента стала разгерметизацию резервуаров. Как сообщает ФАН, площадь горения составляет около 1 000 квадратных метров.

Огонь распространился на узел учета нефти, а также на здание административно-бытового комплекса. В настоящий момент известно о двух пострадавших.