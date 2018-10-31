Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Сирия, 31 октября. Курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения», жители Хасаки вышли на митинг против притеснений со стороны SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала журналиста в Идлибе, потеряла пять боевиков и машину в Алеппо, арестовала члена ССА в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: потерял 20 боевиков в Алеппо.

Курды: убили мирного жителя Ракки, направили подкрепление в Дейр-эз-Зор, спровоцировали новый митинг в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Кафр Хамра в течение дня отмечались боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». О перестрелках писало информационное агентство Nedaa. Orient News передавало, что в результате перестрелок подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла двух командиров. Позже военный источник сообщал в социальной сети Twitter (@Bosni94), что члены «Ан-Нусры» взяли под свой контроль населенный пункт Кафр Хамра. Кроме того, радикальные исламисты ликвидировали 20 боевиков «Ахрар аш-Шам». В конце дня Telegram-канал (@C_Military1) сообщал о перестрелках джихадистов в окрестностях поселений Дарат Изза и Такад. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что недалеко от Такада подконтрольная «Джебхат ан-Нусре» коалиция потеряла машину и пять боевиков. Также Twitter-канал (@Step_Agency) писал, что «Ан-Нусра» захватила поселение Аджиль, ранее находившееся под контролем группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки».

Местный источник передавал на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районах Ар-Расума и Маскана на южных окраинах административного центра региона продолжались работы по уничтожению мин радикальных исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@FBussoletti), что в данный район прибыло подкрепление из 300 боевиков SDF. Кроме того, в зону боевых действий стягиваются дополнительные силы международной коалиции.

Twitter-канал (@RisboLensky) сообщал, что ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по жилым районам поселения Аш-Шаафа.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в населенном пункте Терманин на севере провинции Идлиб исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали журналиста.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что на контрольно-пропускном пункте группировки «Ахрар аш-Шам» в южной части региона был ранен член «Тахрир аш-Шам». Позже столкновения между незаконными формированиями отмечались в районе поселения Бинниш. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Недалеко от населенного пункта Хайян были зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА). Twitter-канал (@MrRevinsky) передавал, что джихадисты атаковали расположения правительственных войск в южной части провинции Идлиб. В свою очередь САА открыла огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) застрелили мирного жителя, арестованного накануне, на одном из контрольно-пропускных пунктов в административном центре региона.

Позже банда курдских радикалов напала на дом гражданского в пригороде Ракки. Во время налета боевики SDF похитили ювелирные украшения. Об этом писал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Мирные жители продолжают восстанавливать Ракку своими силами, сообщал источник в Twitter (@FMTCSO). Напомним, ответственность за разрушение города несут курдские отряды и союзная им международная коалиция во главе с США. С момента начала работ по реконструкции Ракки и зачистке кварталов от мин ИГ1 прошло больше года, однако данный район остается одним из самых опасных в САР.

Провинция Хама

На севере провинции Хама вновь отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» вооруженного формирования «Тахрир аш-Шам». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после ряда провокационных обстрелов расположений правительственных сил САР со стороны боевиков, армия Башара Асада открыла ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

Напомним, джихадисты продолжают находиться в буферной зоне, несмотря на то, что должны были выйти с данных территорий до 15 октября.

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали члена «Сирийской свободной армии» (ССА) в населенном пункте Мурек. Об этом писал в конце дня Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хасака

Жители административного центра провинции Хасака вышли на митинг против притеснений со стороны боевиков курдских военизированных отрядов, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, население города недовольно тем, что члены Демократических сил Сирии (SDF) не дают школьникам выйти в подконтрольные САА районы региона для того, чтобы обучаться в расположенных там школах.

Напомним, курдские радикалы навязывают руководству учебных заведений, находящихся на захваченных ими территориях, учебные программы, следование которым приводит к снижению уровня знаний.

Ирак

Террористы «Исламского государства» казнили двух своих членов в районе населенного пункта Хамрин в провинции Дияла. Об этом писало информационное агентство Iraqi News.

Бойцы правительственных сил Ирака продолжили прочесывать Мосул и его окрестности в рамках операции по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информагентство Iraqi News передавало, что на западе города обнаружено массовое захоронение боевиков ИГ, казненных членами террористической организации. В братской могиле найдено 34 тела. Кроме того, на территории города было арестовано два члена ИГИЛ. Один из задержанных радикалов отвечал за доставку в Мосул автомобилей и групп террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)