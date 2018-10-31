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Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

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Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Сирия, 31 октября. Курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения», жители Хасаки вышли на митинг против притеснений со стороны SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала журналиста в Идлибе, потеряла пять боевиков и машину в Алеппо, арестовала члена ССА в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: потерял 20 боевиков в Алеппо.

Курды: убили мирного жителя Ракки, направили подкрепление в Дейр-эз-Зор, спровоцировали новый митинг в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению в Дейр-эз-Зоре.

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Провинция Алеппо

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

В районе населенного пункта Кафр Хамра в течение дня отмечались боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». О перестрелках писало информационное агентство Nedaa. Orient News передавало, что в результате перестрелок подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла двух командиров. Позже военный источник сообщал в социальной сети Twitter (@Bosni94), что члены «Ан-Нусры» взяли под свой контроль населенный пункт Кафр Хамра. Кроме того, радикальные исламисты ликвидировали 20 боевиков «Ахрар аш-Шам». В конце дня Telegram-канал (@C_Military1) сообщал о перестрелках джихадистов в окрестностях поселений Дарат Изза и Такад. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что недалеко от Такада подконтрольная «Джебхат ан-Нусре» коалиция потеряла машину и пять боевиков. Также Twitter-канал (@Step_Agency) писал, что «Ан-Нусра» захватила поселение Аджиль, ранее находившееся под контролем группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки».  

Местный источник передавал на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районах Ар-Расума и Маскана на южных окраинах административного центра региона продолжались работы по уничтожению мин радикальных исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжилось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@FBussoletti), что в данный район прибыло подкрепление из 300 боевиков SDF. Кроме того, в зону боевых действий стягиваются дополнительные силы международной коалиции.

Twitter-канал (@RisboLensky) сообщал, что ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по жилым районам поселения Аш-Шаафа.  

Провинция Идлиб

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в населенном пункте Терманин на севере провинции Идлиб исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали журналиста.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что на контрольно-пропускном пункте группировки «Ахрар аш-Шам» в южной части региона был ранен член «Тахрир аш-Шам». Позже столкновения между незаконными формированиями отмечались в районе поселения Бинниш. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Недалеко от населенного пункта Хайян были зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА). Twitter-канал (@MrRevinsky) передавал, что джихадисты атаковали расположения правительственных войск в южной части провинции Идлиб. В свою очередь САА открыла огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Ракка

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Местный источник в провинции Ракка передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) застрелили мирного жителя, арестованного накануне, на одном из контрольно-пропускных пунктов в административном центре региона.

Позже банда курдских радикалов напала на дом гражданского в пригороде Ракки. Во время налета боевики SDF похитили ювелирные украшения. Об этом писал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Мирные жители продолжают восстанавливать Ракку своими силами, сообщал источник в Twitter (@FMTCSO). Напомним, ответственность за разрушение города несут курдские отряды и союзная им международная коалиция во главе с США. С момента начала работ по реконструкции Ракки и зачистке кварталов от мин ИГ1 прошло больше года, однако данный район остается одним из самых опасных в САР.

Провинция Хама

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

На севере провинции Хама вновь отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» вооруженного формирования «Тахрир аш-Шам». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после ряда провокационных обстрелов расположений правительственных сил САР со стороны боевиков, армия Башара Асада открыла ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

Напомним, джихадисты продолжают находиться в буферной зоне, несмотря на то, что должны были выйти с данных территорий до 15 октября.  

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали члена «Сирийской свободной армии» (ССА) в населенном пункте Мурек. Об этом писал в конце дня Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хасака

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Жители административного центра провинции Хасака вышли на митинг против притеснений со стороны боевиков курдских военизированных отрядов, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, население города недовольно тем, что члены Демократических сил Сирии (SDF) не дают школьникам выйти в подконтрольные САА районы региона для того, чтобы обучаться в расположенных там школах.  

Напомним, курдские радикалы навязывают руководству учебных заведений, находящихся на захваченных ими территориях, учебные программы, следование которым приводит к снижению уровня знаний.

Ирак

Сирия итоги за сутки на 31 октября 06.00: курды перебросили 300 боевиков в Дейр-эз-Зор, в Алеппо идут бои между радикалами

Террористы «Исламского государства» казнили двух своих членов в районе населенного пункта Хамрин в провинции Дияла. Об этом писало информационное агентство Iraqi News.

Бойцы правительственных сил Ирака продолжили прочесывать Мосул и его окрестности в рамках операции по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информагентство Iraqi News передавало, что на западе города обнаружено массовое захоронение боевиков ИГ, казненных членами террористической организации. В братской могиле найдено 34 тела. Кроме того, на территории города было арестовано два члена ИГИЛ. Один из задержанных радикалов отвечал за доставку в Мосул автомобилей и групп террористов.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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