В Совфеде объяснили претензии Тимошенко к РФ началом предвыборной гонки

Москва, 30 октября. Громкие заявления лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко о финансовых претензиях к России обусловлены началом предвыборной президентской гонки на Украине. Об этом заявил член комитет Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае избрания президентом Украины она будет требовать от России компенсации убытков, который Киев якобы понес из-за утраты Донбасса и Крыма. По ее словам, сумма компенсации составит 100 миллиардов евро.

«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться», — сказал Морозов.

Он также добавил, что разговоры о статусе Крыма не имеют никакого смысла, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

«И любой торг на этот счет не уместен», — добавил Морозов.

Напомним, в марте 2014 года состоялся референдум, по итогам которого Крым вновь стал частью России. В ходе референдума большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. При этом в Москве неоднократно отмечали, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права.