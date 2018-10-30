Известный преступник Балджер убит в американской тюрьме

Вашингтон, 30 октября. 89-летний американский преступник Джеймс «Уайти» Балджер был убит в тюрьме Хазлтон, штат Западная Виргиния, где он отбывал пожизненный срок. По данным следствия, в убийстве подозревается другой заключенный, связанный с мафиозной группировкой.

Балджер в 2013 году был признан виновным в 11 убийствах, совершенных в 1970-х и 1980-х годах. В то время он возглавлял преступную группировку выходцев из Ирландии в Бостоне, известную как Winter Hill Gang.

Некоторое время назад Балджер был переведен в тюрьму «Хазлтон» в штате Западная Виргиния. В этот вторник 89-летний заключенный был найден мертвым; в его убийстве подозревают другого осужденного, связанного с мафией.

По некоторым данным, Балджер стал прототипом для главного героя фильма «Отступники» режиссера Мартина Скорсезе. Американские правоохранительные органы искали Балджера на протяжении 17 лет – с 1994 по 2011 год.