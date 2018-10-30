Сирия новости 30 октября 22.30: курды перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, в Алеппо нейтрализовано пять боевиков «Ан-Нусры»

Сирия, 30 октября. Курды перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, в Алеппо нейтрализовано пять боевиков «Ан-Нусры», «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика ССА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла пять боевиков и машину в Алеппо, арестовала члена ССА в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: утратил контроль над поселением в Алеппо.

Курды: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо продолжаются боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». По сведениям Telegram-канала (@C_Military1), в эпицентре противостояния находятся населенные пункты Дарат Изза и Такад. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что недалеко от Такада подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла машину и пять боевиков.

Twitter-канал (@Step_Agency) пишет, что «Ан-Нусра» захватила поселение Аджиль, ранее находившееся под контролем группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки».

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@soundandpic), что в северо-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор прибыло подкрепление из 300 боевиков Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, в этой части региона продолжаются боестолкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства»1. Джихадисты захватили у SDF ряд позиций в данном районе. Кроме того, курды несут потери в живой силе.

Twitter-канал (@RisboLensky) сообщает, что ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по жилым районам поселения Аш-Шаафа.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали члена «Сирийской свободной армии» (ССА) в населенном пункте Мурек на севере провинции Хама. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее сообщалось, что в этой части региона продолжаются перестрелки между подконтрольным «Джебхат ан-Нусре» формированием и Сирийской арабской армией (САА). В ответ на провокационные обстрелы радикальных исламистов правительственные войска САР открыли огонь по позициям боевиков в окрестностях Аль-Латамины.

Ирак

В Мосуле и его окрестностях продолжается операция правительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News передает, что в бывшей столице «Халифата» был арестован высокопоставленный член «Исламского государства». Кроме того, по сведениям информагентства, в городе был задержан член террористической организации, отвечавший за доставку в Мосул автомобилей для ИГИЛ, а также помогавший добраться в населенный пункт боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)