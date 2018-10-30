Сирия: Богданов обсудил со спецпосланником ООН Рамзи ситуацию в САР

Москва, 30 октября. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со спецпосланником генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи ситуацию в САР.

Богданов провел встречу с Рамзи во вторник в Москве. Стороны обсудили продвижение политического урегулирования на базе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Также российская сторона подняла вопросы обеспечения условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Россия акцентировала необходимость наращивания помощи для восстановления Сирии.