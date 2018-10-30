Зять вынес его на улицу еще горящим: ВСУ сбросили на Старомихайловку зажигательные снаряды

Поселок Старомихайловка — один из населенных пунктов, чье название стало известно из-за многочисленных обстрелов. За последние несколько дней после относительного затишья ситуация вновь обострилась. Съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась в поселок, чтобы зафиксировать последствия недавних обстрелов.

Накануне ночью ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по Старомихайловке, сбросив зажигательные боеприпасы, — в результате загорелся жилой дом. Для ликвидации пожара прибыл конвой МЧС ДНР, однако пожарные не смогли полностью потушить дом из-за продолжающегося обстрела со стороны украинской армии.

Сегодняшним утром ВСУ снова открыли огонь, в результате чего были повреждены семь жилых домов. Жертв среди мирного населения нет.

«Обстрел начался примерно в 9.30, утром. Дети отправились в соседнюю комнату, старший сын стоял у двери. В это время как раз залетел снаряд — он пролетел мимо его, упал сзади и продолжал гореть. Зять вынес его на улицу еще горящим. Но на этом «веселье» не закончилось — были еще попадания в стену», — рассказывает жительница Старомихайловки Наталья.

Последующие удары пришлись как раз на ту сторону дома, где располагалась детская комната — спасли бетонные кирпичи, которые муж Натальи выстроил на улице у стены. Все окна в доме заколочены — Наталья переживает за жизни детей, и не зря, учитывая, как часто поселок подвергается обстрелам.

В момент, когда корреспондент ФАН еще беседовала с хозяйкой дома, украинские силовики открыли огонь по поселку из СПГ — приблизительно в 400 метрах упали два снаряда. Несмотря на затишье, которое было в поселке, когда приехали журналисты, расслабляться здесь нельзя.

«Огненные шары летят всегда по нам — их видно с поля. Стреляют со стороны Красногоровки, из посадки. Мы уже в подвал даже не прячемся — отчаялись совсем», — рассказывает о пережитом сегодняшним утром житель поселка Андрей.

Отметим, что повреждения жилых домов сегодня были зафиксированы также в Докучаевске.