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Apple назвала сроки выпуска новой версии iOS

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Apple назвала сроки выпуска новой версии iOS

Нью-Йорк, 30 октября. Новая версия iOS выйдет одновременно с iPad Pro, сообщили в компании Apple.

Новая версия операционной системы получила название iOS 12.1. В Apple отметили, что в ней исправлены все баги, которые заметили пользователи гаджетов компании ранее. Кроме того, по словам разработчиков, iOS 12.1 сможет адаптировать более современные приложения под старые смартфоны.

Предполагается, что компания ее презентует одновременно с выходом iPad Pro. По некоторым данным, официальные релизы состоятся в скором времени.

Apple назвала сроки выпуска новой версии iOS

Новое программное обеспечение также активирует в смартфонах iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR функцию eSIM, которая позволяет работать сразу с несколькими операторами. Однако в России эта технология пока не поддерживается.

Автор: Катерина Иванова
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