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Супруга оставшегося на Украине капитана «Норда» надеется на его возвращение

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Супруга оставшегося на Украине капитана «Норда» надеется на его возвращение

Симферополь, 30 октября. Супруга капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко Мария надеется на скорейшее возвращение мужа в Крым.

Ранее стало известно, что семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на экипаж украинского судна «ЯМК-0041», однако капитан «Норда» Владимир Горбенко остается на территории Украины. В настоящее время Москва и Киев ведут переговоры об обмене капитанов «Норда» и украинского судна «ЯМК-0041».

«Рада за семьи, что ребята уже вернулись домой к своим близким. У меня появилась надежда и уверенность, что мой муж тоже вскоре окажется рядом с нами. Будем надеяться, как можно скорее это все получится», — сказала Горбенко в комментарии ТАСС.

Напомним, в марте пограничная служба Украины задержала российский рыболовный сейнер «Норд». Власти Украины оштрафовали российских рыбаков  за «нарушение порядка въезда на неподконтрольную территорию Украины», а капитана судна обвинили в незаконной ловле рыбы.

Автор: Артем Никулин
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