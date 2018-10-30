Супруга оставшегося на Украине капитана «Норда» надеется на его возвращение

Симферополь, 30 октября. Супруга капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко Мария надеется на скорейшее возвращение мужа в Крым.

Ранее стало известно, что семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на экипаж украинского судна «ЯМК-0041», однако капитан «Норда» Владимир Горбенко остается на территории Украины. В настоящее время Москва и Киев ведут переговоры об обмене капитанов «Норда» и украинского судна «ЯМК-0041».

«Рада за семьи, что ребята уже вернулись домой к своим близким. У меня появилась надежда и уверенность, что мой муж тоже вскоре окажется рядом с нами. Будем надеяться, как можно скорее это все получится», — сказала Горбенко в комментарии ТАСС.

Напомним, в марте пограничная служба Украины задержала российский рыболовный сейнер «Норд». Власти Украины оштрафовали российских рыбаков за «нарушение порядка въезда на неподконтрольную территорию Украины», а капитана судна обвинили в незаконной ловле рыбы.