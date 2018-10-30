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Умные часы Apple Watch Series 4 смогут снимать ЭКГ у россиян

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Умные часы Apple Watch Series 4 смогут снимать ЭКГ у россиян

Нью-Йорк, 30 октября. Новые умные часы Apple Watch Series 4 могут снимать ЭКГ у владельцев. Данная функция будет доступна во всех странах мира, в том числе и в России.

Разработчик гаджетов Apple Гильерме Рэмбо рассказала, что «начинка» устройств ничем не отличается, сенсоры, которые могут снимать ЭКГ есть у всех «яблочных часов».

Чтобы функция стала доступна в России владельцу нужно будет зайти в настройки гаджета и поменять регион на США.

Умные часы Apple Watch Series 4 смогут снимать ЭКГ у россиян

Напомним, что 30 октября компания Apple проведет осеннюю презентацию в Бруклине. На ней может быть представлен планшет iPad Pro, а также различные аксессуары для ноутбуков и смартфонов, такие как беспроводные наушники или беспроводная зарядка Air Power. Возможно Apple покажет на презентации бюджетный ноутбук за 1000 долларов, который должен заменить Macbook Air.

Автор: Денис Коробейников
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