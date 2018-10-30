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Лидер Rammstein посетил одно из московских отделений Сбербанка

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Лидер Rammstein посетил одно из московских отделений Сбербанка

Москва, 30 октября. Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн появился в одном из московских отделений Сбербанка, сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, музыкант зашел в отделение банка на улице Вавилова в Москве около трех часов дня. Линдеманна сопровождали личные охранники.

Лидер Rammstein отказался раздать автографы и проследовал в отделение для обслуживания VIP-клиентов «Сбербанк Первый», передает РИА Новости.

Лидер Rammstein посетил одно из московских отделений Сбербанка

Ранее появилась информация, что Линдеманн приехал в столицу, чтобы выступить с камерным литературно-музыкальным концертом, который посвящен выходу книги его ранних стихов Messer. Журналисты и поклонники творчества музыканта подарили ему в Москве бюст Ленина. Подарок развеселил Линдеманна, он называл его «прекрасным».

Автор: Катерина Иванова
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