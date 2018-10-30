Стало известно, сколько США платят России за доставку астронавтов на МКС

Вашингтон, 30 октября. Доставка одного астронавта на Международную космическую станцию на кораблях «Союз» обходится США в 85 миллионов долларов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая во вторник на форуме, который организовала газета «Политико»,

По его словам, американские граждане разочарованы тем, что США не могут самостоятельно выводить своих астронавтов в космос, являясь попутчиками у россиян.

«Мы платим порядка 85 млн долларов за место», — заявил Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что власти США запланировали испытание новой платформы, позволит астронавтам самостоятельно долетать до МКС.