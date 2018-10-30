Стало известно, сколько США платят России за доставку астронавтов на МКС
Вашингтон, 30 октября. Доставка одного астронавта на Международную космическую станцию на кораблях «Союз» обходится США в 85 миллионов долларов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая во вторник на форуме, который организовала газета «Политико»,
По его словам, американские граждане разочарованы тем, что США не могут самостоятельно выводить своих астронавтов в космос, являясь попутчиками у россиян.
«Мы платим порядка 85 млн долларов за место», — заявил Пенс.
Вице-президент подчеркнул, что власти США запланировали испытание новой платформы, позволит астронавтам самостоятельно долетать до МКС.
«Президент [президент США Дональд Трамп. — Прим. ФАН] уже подписал директиву, гласящую, что мы возвращаемся на Луну, а оттуда отправимся на Марс», — заявил Пенс.