Складной смартфон Samsung получит гибкий дисплей

Москва, 30 октября. Компания Samsung зарегистрировала торговую марку Infinity-V Display. Именно такое маркетинговое название будет носить дисплей гибкого смартфона Samsung Galaxy F. Об этом сообщает портал PhoneArena.

По данным портала, смартфон получит гибкий корпус и сгибающийся дисплей. Технические характеристики и соотношение сторон дисплея пока неизвестны. Технические характеристики смартфона Samsung Galaxy F будут озвучены в ходе ежегодной конференции для разработчиков смартфонов Samsung Developer Conference, которая пройдет в Сан-Франциско 7-8 ноября.

При этом сам смартфон не будет представлен широкой публике даже в виде прототипа. На мероприятии можно будет увидеть только его изображения и промо-ролики. По предварительным данным, презентация Samsung Galaxy F может состояться в начале 2019 года.