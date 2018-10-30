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На Украине рассказали, когда решится судьба капитана «Норда»

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На Украине рассказали, когда решится судьба капитана «Норда»

Киев, 30 октября. Судьба капитана «Норда» Владимира Горбенко решится после завершения процессуальных действий, заявила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

Судно «Норд» с марта этого года незаконно удерживается на Украине. 30 октября семь российских моряков были обменены на украинцев с судна ЯМК-0041, которое было задержано при браконьерстве у берегов Крыма. Капитан «Норда» остается на Украине.

«Относительно него сейчас происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен — определится его дальнейший судьба, — констатировала Денисова. — Он сейчас на Украине».

На Украине рассказали, когда решится судьба капитана «Норда»

Ранее судовладелец «Норда» отреагировал на возвращение экипажа российского судна, заметив, что это лишь первая победа и один шаг из необходимых трех.

Автор: Катерина Иванова
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