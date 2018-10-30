Киев, 30 октября. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что взаимная передача моряков между Россией и Украиной не является обменом.

По ее словам, украинские власти не удерживали моряков судна «Норд». Они якобы свободно передвигались по территории Украины, подчеркнула Денисова.

«Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она заявила, что их «никто не удерживал, в отличие от украинских моряков в Крыму».

Напомним, что во вторник семь российских моряков, задержанного на Украине судна «Норд», обменяли на украинских моряков судна «ЯМК-0041».

Отметим, что капитан «Норда» Владимир Горбенко остается на территории Украины. Против него возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в «нарушении въезда на временно оккупированную территорию».

Украинские пограничники задержали судно «Норд» в марте 2018 года. На борту находились десять членов экипажа. Киев считает их украинцами, несмотря на то, что у моряков было российское гражданство. Два моряка ранее смогли вернуться в Крым через Белоруссию.

Украинское судно «ЯМК-0041» задержали в мае 2018 года около мыса Тарханкут за незаконную добычу камбалы-калкан. Браконьеры использовали более девяти тысяч метров сетей.