Жестко и очень по-скотски: эксперт заподозрил «Новую газету» во лжи ради денег и дружбы с иноагентами

Защищать «Новую газету», накануне отметившуюся очередной фабрикацией, придумав за собеседника текст, бросился знаменитый иноагент — «Радио Свобода». Рупор западной пропаганды порадовал читателей материалом с оттенком естественных человеческих выделений. «Жестоко и очень по-скотски. Кампания травли «Новой газеты» продолжается», пишут работающие на американские деньги журналисты, которых тоже хочется заключить в кавычки.

Статья изобилует домыслами, надменными рассуждениями и просто выдумками о том, кто «травит» одиозное оппозиционное СМИ.

Повод смешной — три клетки с девятью овцами, на которых были надеты жилеты с надписью «пресса». Их привезли к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве в понедельник днем.

«Новая» сразу же обратилась в полицию, пожаловались на угрозы. Хотя смирные животные вряд ли вообще кому-то способны навредить. Любопытно, что журналисты сами опередили следствие: бросились рассуждать о том, что кто стоит за инцидентом, называют фамилии. Как обычно без доказательств. Просто так. Интернет, он как бумага — все стерпит.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что история очень напоминает неудачный пиар-ход и попытку «Радио Свободы» и «Новой газеты» напомнить о себе.

«Во-первых, сразу оговорюсь, что все выводы должно сделать следствие. Во-вторых, материал выглядит как самопиар. Подумайте сами: «Новая» даже запустила акцию, мол, любой неравнодушный может поучаствовать в судьбе издания, естественно, перечислив ей денежные средства. О чем это говорит? Первое: газета явно испытывает финансовые трудности. Второе: эта история позволила ей привлечь к себе внимание, а значит, гипотетически обеспечить дополнительные поступления денежных средств. Не удивлюсь, что это вообще грубая провокация самого издания: наши либералы любят раздувать шумиху», — говорит Филиппов.

Он также обратил внимание, что непосредственных угроз журналисты не получали.

«Хорошо, привезли три клетки с овцами. Но разве от этого кто-то пострадал? Конечно же, нет. Самой же «Новой» выгодно, чтобы о ней писали. Обратите, кто к этой истории подключился в первую очередь. Естественно и ожидаемо, что это — «Радио Свобода», СМИ, официально признанное в России иностранным агентом. «Свобода» специализируется на материалах, признанных опорочить наше государство. А «Новая газета», сотрудничая с иноагентами, ведет себя очень жестко и очень по-скотски: использует американские площадки для продвижения и русофобии», — отметил Алексей Филиппов.

В заключение собеседник ФАН напомнил, что в материал «Радио Свободы» явно ангажирован.