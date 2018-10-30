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«Хотелось бы всех поименно назвать». В России день памяти жертв политических репрессий. ФАН-ТВ

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30 октября в России проходят траурные акции в рамках дня памяти жертв политических репрессий. В Петербурге памятные мероприятия начались с возложения цветов и митинга у Соловецкого камня.

«Я пришел, чтобы вот так вот, всенародно, при людях, помянуть своих родных. У меня прадед, по материнской линии расстрелян под Смоленском. Был крепкий хозяин, крестьянин. Раскулачили его», – рассказывает о своей семейной истории Анатолий Семячко, пенсионер.

«Хотелось бы всех поименно назвать». В России день памяти жертв политических репрессий. ФАН-ТВБольшинство пришедших горожан после митинга отправились на траурную церемонию к мемориальному кладбищу «Левашовская пустошь».

«Эта традиция олицетворяет помин души. Этот колокол, которым праздничный звон не исполнишь, честно говоря. Тут так приделан язык у этого колокола, что он может только вот так брынчать  поминально», – рассказал Игорь Бобров, участник траурной церемонии.

В течение всего дня на разных площадках города проходила акция «Хотелось бы всех поименно назвать», где каждый мог прочесть вслух имена из Ленинградского мартиролога
«Хотелось бы всех поименно назвать». В России день памяти жертв политических репрессий. ФАН-ТВ

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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