Режиссер «Приключений капитана Врунгеля» Черкасский скончался на 87-м году жизни

Киев, 30 октября. Советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский скончался в возрасте 86 лет, сообщил на своей странице в Facebook его друг Александр Меламуд.

Меламуд сообщил о смерти друга спустя час. Он пояснил, что Черкасский скончался в больнице от инсульта, который произошел два месяца назад.

Режиссеру было 86 лет. По словам его друга, мультипликатор до последнего дня перед болезнью повторял, что жизнь прекрасна.

«Ушла легенда, — констатировал Меламуд. — Умер друг, замечательный человек, великий мастер».

Черкасский является создателем таких мультсериалов, как «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ». Кроме того, он выступил режиссером мультфильмов «Доктор Айболит», «Волшебник Ох», «Возвращение на остров сокровищ».