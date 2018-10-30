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Режиссер «Приключений капитана Врунгеля» Черкасский скончался на 87-м году жизни

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Режиссер «Приключений капитана Врунгеля» Черкасский скончался на 87-м году жизни

Киев, 30 октября. Советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский скончался в возрасте 86 лет, сообщил на своей странице в Facebook его друг Александр Меламуд.

Меламуд сообщил о смерти друга спустя час. Он пояснил, что Черкасский скончался в больнице от инсульта, который произошел два месяца назад. 

Режиссер «Приключений капитана Врунгеля» Черкасский скончался на 87-м году жизни

Режиссеру было 86 лет. По словам его друга, мультипликатор до последнего дня перед болезнью повторял, что жизнь прекрасна.

«Ушла легенда, — констатировал Меламуд. — Умер друг, замечательный человек, великий мастер».

Черкасский является создателем таких мультсериалов, как «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ». Кроме того, он выступил режиссером мультфильмов «Доктор Айболит», «Волшебник Ох», «Возвращение на остров сокровищ».

Автор: Катерина Иванова
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