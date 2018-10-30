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Источник раскрыл, кого затронут санкции РФ против Украины

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Источник раскрыл, кого затронут санкции РФ против Украины

Москва, 30 октября. Российское правительство подготавливает постановление, по которому будут введены специальные меры России в отношении ряда физических лиц и компаний Украины в ответ на недружественные действия Киева.

Документ затронет 360 предприятий и 50 физических лиц.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

По словам источника, в списке будет много интересного для граждан Украины. Он подчеркнул, что в Киеве увидят, как некоторые украинские лидеры придерживаются радикальных взглядов на отношения между Россией и Украиной.

Напомним, что российские власти приняли решение ввести санкции против Украины в ответ на недружественные действия Киева. 27 октября президент Путин подписал соответствующий указ.

Автор: Денис Коробейников
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