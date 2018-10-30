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МИД России: Москва встревожена информацией о готовящихся химических провокациях в Сирии

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МИД России: Москва встревожена информацией о готовящихся химических провокациях в Сирии

Москва, 30 октября. Москва обеспокоена информацией о планируемых террористами химических атаках в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что из разных источников продолжает поступать информация о том, что террористы в Сирии готовят масштабную провокацию с использованием химического оружия.

«Абсолютно очевидно, что основная цель химических провокаций экстремистов - дать очередной предлог внешним противникам законного правительства в Дамаске для осуществления агрессивных действий, подобных противоправным ракетным ударам США, Великобритании и Франции по САР в апреле этого года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что террористы пытаются сорвать процесс политического урегулирования кризиса в Сирии, а также помешать возвращению беженцев и мирных жителей в свои дома.

Ранее в МИД РФ неоднократно заявляли, что ведомство располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в сирийском Идлибе.

Автор: Артем Никулин
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