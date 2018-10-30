Автор интервью со Скрипалем оценил вероятность второй беседы с пострадавшим в Солсбери

Лондон, 30 октября. Автор интервью с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем британский журналист Марк Урбан оценил вероятность повторной беседы с ним после инцидента в Солсбери.

Урбан взял интервью у Скрипаля в прошлом году. 4 октября вышла книга журналиста The Skripal Files. Ее автор признался, что пытался задействовать свои каналы, чтобы вновь связаться со Скрипалем, однако его усилия не увенчались успехом.

«Я также обращался время от времени к людям в правительстве, и у меня сложилось впечатление, что он больше не дает интервью», — констатировал Урбан.

Журналист предположил, что у прессы не будет возможности пообщаться с экс-полковником ГРУ. Один из собеседников сообщил ему, что, если Скрипаль захочет сделать заявление, то сделает это через дочь Юлию. Он также подтвердил, что она хотела вернуться в Россию.

«Раз она этого не сделала, то, возможно, она передумала», — предположил Урбан.

Напомним, весной появилась информация об якобы отравлении в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил Россию в причастности к этому инциденту, однако так и не смог представить доказательства. В Москве отвергли все обвинения и предложили Британии помощь в расследовании произошедшего, на что получили отказ. Британская сторона также отказала России в доступе к материалам по этому делу и самим пострадавшим.