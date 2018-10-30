Журналиста НТВ Развозжаева похоронят 1 ноября в Саратове

Саратов, 30 октября. Корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева похоронят первого ноября в Саратове. Об этом рассказал близкий родственник журналиста.

« [Похороны пройдут] в четверг в 14.00 от дома его мамы в Саратове, улица Цветочная, дом 26», — сообщил родственник журналиста.

Прощание с Развозжаевым в Москве состоится в судебно-медицинском морге 4 в Волховском переулке 25. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала коллега журналиста

Напомним, что Никита Развозжаев свел счеты с жизнью утром 29 октября. Коллега журналиста Юлия Перепелова рассказала РИА Новости, что у мужчины были проблемы личного характера.

Отметим, что в 2017 году на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького нетрезвый мужчина ударил Никиту Развозжаева кулаком в лицо во время прямого эфира. Позже хулигана приговорили к полугоду исправительных работ.